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LGS sınavı NE ZAMAN yapılacak?

A Haber
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Giriş: 12.03.2023 11:11
LGS 4 Haziran 2023 Pazar günü yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, sınavda depremler sonrası 8'inci sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacağını açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı.
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