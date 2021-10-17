17 Ekim 2021, Pazar
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KYK'dan yurt sorununa çözüm | Ankara yeni öğrenci yurduna kavuştu
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu, tadilatla yenilenen Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’nu öğrencilerin kullanımına açtı. 5 yıldızlı otel konforunda hazırlanan yurt, 3 bin 784 öğrenciye ev sahipliği yapacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.