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KYK'dan yurt sorununa çözüm | Ankara yeni öğrenci yurduna kavuştu

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Giriş: 17.10.2021 17:20
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu, tadilatla yenilenen Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’nu öğrencilerin kullanımına açtı. 5 yıldızlı otel konforunda hazırlanan yurt, 3 bin 784 öğrenciye ev sahipliği yapacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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