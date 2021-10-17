KYK'dan yurt sorununa çözüm | Ankara yeni öğrenci yurduna kavuştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu, tadilatla yenilenen Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’nu öğrencilerin kullanımına açtı. 5 yıldızlı otel konforunda hazırlanan yurt, 3 bin 784 öğrenciye ev sahipliği yapacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.