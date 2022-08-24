24 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları KYK yurt başvurusu başladı mı? Son başvuru tarihi ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan önemli açıklamalar

KYK yurt başvurusu başladı mı? Son başvuru tarihi ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan önemli açıklamalar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.08.2022 10:48
Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren yeni dönem GSB Yurtları yatak kapasitesi ve yurt başvurularıyla alakalı açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, "Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı" vurgusu yaparak, "Gençlerimizin her zaman yanındayız." dedi. "Yurt kapasitesi 800 binin üzerine çıktı" ifadelerini kullanan Bakan Kasapoğlu, "Yurt başvurularını e-Devlet’ten başlatıyoruz" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
KYK yurt başvurusu başladı mı?
KYK yurt başvurusu başladı mı?
2 tona yakın uyuşturucu ele geçirildi
2 tona yakın uyuşturucu ele geçirildi
6 PKK’lı etkisiz hale getirildi
6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Mansur Yavaş Ümit Özdağ ve Buğra Kavuncu’nun gizli ilişkisi!
Mansur Yavaş Ümit Özdağ ve Buğra Kavuncu'nun gizli ilişkisi!
Hulki Cevizoğlu’ndan 6’lı masaya Titanic benzetmesi
Hulki Cevizoğlu'ndan 6'lı masaya Titanic benzetmesi
ABD Yunanistan’ı 51. eyaleti gibi kullanıyor
"ABD Yunanistan'ı 51. eyaleti gibi kullanıyor"
Filistin Devlet Başkanı Abbas Başkan Erdoğan ile görüşmek için Ankara’da
Filistin Devlet Başkanı Abbas Başkan Erdoğan ile görüşmek için Ankara'da
Türk F-16’larına Yunan tacizi
Türk F-16'larına Yunan tacizi
AK Parti’den flaş açıklama
AK Parti’den flaş açıklama
Başkan Erdoğan’dan Kırım mesajı
Başkan Erdoğan'dan Kırım mesajı
Terör propagandası yapan hesaplara operasyon!
Terör propagandası yapan hesaplara operasyon!
CHP’li Başarır’ın Halk TV ile ilişkisi ne?
CHP’li Başarır’ın Halk TV ile ilişkisi ne?
Daha Fazla Video Göster