KYK yurt başvurusu başladı mı? Son başvuru tarihi ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren yeni dönem GSB Yurtları yatak kapasitesi ve yurt başvurularıyla alakalı açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, "Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı" vurgusu yaparak, "Gençlerimizin her zaman yanındayız." dedi. "Yurt kapasitesi 800 binin üzerine çıktı" ifadelerini kullanan Bakan Kasapoğlu, "Yurt başvurularını e-Devlet’ten başlatıyoruz" dedi.

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