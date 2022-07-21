21 Temmuz 2022, Perşembe
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KYK müjdesi üzerinden algı çalışması! AK Parti müjde verdi CHP sahiplenmeye çalıştı | CHP'nin dediği olsaydı...
Başkan Erdoğan'ın KYK kredi alan öğrencilerin borçlarının yalnızca anapara olarak ödeneceğini duyurması büyük sevinçle karşılandı. CHP yeni bir algı çalışmasıyla düzenlemeyi sahiplenmeye çalıştı. İşte bu durum büyük tepki çekti. Peki CHP neden iktidar projelerini sahipleniyor? Neden yalan siyaseti üzerinden muhalefet yapıyorlar? CHP'nin dedikleri olsaydı nasıl bir Türkiye olurdu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tek tek anlattı.