KYK borcunda ana para düzenlemesi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında müjdeledi: Sadece alınan rakam ödenecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında ulusa seslendi. Milyonlarca gencin beklediği Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları için yeni bir düzenleme yapıldığını açıklayan Başkan Erdoğan, "Ödeme sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılacak. Yani ana para ödenecek. Kredi borçlarında faiz ve enflasyon farkı uygulanmayacak. 26 milyar lira gibi bir rakamı gençlerimizin üzerinden kaldırdık" dedi. .Diğer yandan konuşmasının hemen sonunda ”Bir müjde de ücretli çalışan öğretmen ve usta öğreticilerimize” diyen Başkan Erdoğan, “MEB'e bağlı ek ders ücreti görev yapan öğretmenler ve usta öğreticiler ile kuran kursu öğreticilerine 5 ders için ilave 1 saat ek ders ödemesi yapacağız. Usta öğreticilerimizin ücreti de 7400 liraya çıkmaktadır.” ifadelerine yer verdi.

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