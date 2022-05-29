Kutlu zaferin 569. yılı | Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi için ilk fidan dikilecek

İstanbul’un fethinin 569. yılında çok önemli bir proje daha hayata geçiyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi için ilk fidan dikimi yapılacak ve Türkiye’nin en büyük millet bahçesi yapılacak. İlk fidan dikimine Başkan Recep Tayyip Erdoğan’da katılacak ve burada açıklamalarda bulunacak. Yeni millet bahçesi nasıl olacak? Hangi hazırlıklar yapıldı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen değerlendirdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin açıklamaları:

"Hem fethin coşkusunu hem ilk fidan dikiminin coşkusunu yaşayacağız. Dünya parmakla gösterilecek bir eserin millet bahçesinin aynı zaman dünyada karşılaştırdıklarından çok fazla daha fonksiyonu içeren bir eser olacak. İçinde yaşam alanları, kültür alanları ve hastanesi olan çok fonksiyonları bir yer olacak.

İşte böyle bir eserin ilk fidan dikimini yapacağız. Tüm İstanbullu vatandaşlarımızda gelmeye başladı, onlarla beraber bu coşkuyu yaşayacağız. Türkiye büyük bir eser kazanacak ve yeşile olan sevgisi ve saygısını gösterecek.

Bugün fethin tarihi olan 1453'e itafen 145 bin 300 fidan dikilecek. Burada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmaları hepimizi için sürpriz olacak. Biz heyecanla bekliyoruz. Hem bu esere dair hem de gündeme dair konuşmaları olacaktır."