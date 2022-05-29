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Kutlu zaferin 569. yılı | Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi için ilk fidan dikilecek
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin açıklamaları:
"Hem fethin coşkusunu hem ilk fidan dikiminin coşkusunu yaşayacağız. Dünya parmakla gösterilecek bir eserin millet bahçesinin aynı zaman dünyada karşılaştırdıklarından çok fazla daha fonksiyonu içeren bir eser olacak. İçinde yaşam alanları, kültür alanları ve hastanesi olan çok fonksiyonları bir yer olacak.
İşte böyle bir eserin ilk fidan dikimini yapacağız. Tüm İstanbullu vatandaşlarımızda gelmeye başladı, onlarla beraber bu coşkuyu yaşayacağız. Türkiye büyük bir eser kazanacak ve yeşile olan sevgisi ve saygısını gösterecek.
Bugün fethin tarihi olan 1453'e itafen 145 bin 300 fidan dikilecek. Burada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmaları hepimizi için sürpriz olacak. Biz heyecanla bekliyoruz. Hem bu esere dair hem de gündeme dair konuşmaları olacaktır."