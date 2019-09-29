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29.09.2019

'Kürtçe şarkıya engelleme' iddiasına Batman Valiliğinden açıklama |Video

T24 isimli haber sitesi kamuoyunu yanıltan asılsız bir habere imza attı. Şarkı yarışmasında birinci olan Dodan Özer'in Batman'daki bir kafede Kürtçe şarkı söylediği sırada polis tarafından engellendiğini iddia etti. Batman Valiliği ise yaptığı açıklamayla haberi yalanladı. Ancak CHP'li vekiller, olayı araştırmadan asılsız haberi sosyal medyada paylaşarak oluşturulmak istenen kaosa destek verdi.

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