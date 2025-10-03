Kürşad Zorlu: Türk devletleri arası ticaret 70 milyar dolara ulaştı

03 Ekim 2025, Cuma

Giriş: 03.10.2025 14:40
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı’nın ekonomik bağları her geçen gün güçlendirdiğini belirterek, “Türk devletlerinin kendi aralarındaki ticareti 2024 yılı itibarıyla 70 milyar dolar seviyesindedir” dedi. Zorlu, son 15 yılda Türk dünyasının hem ekonomik hem de kültürel alanda büyük ilerleme kaydettiğini, ortak alfabe ve dil birliği çalışmalarının da bu süreci hızlandıracağını vurguladı.
