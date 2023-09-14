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Kur Korumalı Mevduat'ta zorunlu karşılık oranı yükseltildi! Resmi Gazete'de yayımlandı

A Haber
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Giriş: 14.09.2023 13:42
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı. Merkez Bankası, 6 ay vadeli Kur Korumalı Mevduat hesapları için zorunlu karşılıkları 10 puan artırarak yüzde 25’e çıkardı.
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