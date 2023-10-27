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Kudüs'ü bugün ne bekliyor? Katliamın gölgesinde üçüncü cuma

A Haber
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Giriş: 27.10.2023 10:54
Katil İsrail tanklarla Gazze'nin orta bölgesine kısa süreli baskın düzenlendi. Sivil can kayıpları gün geçtikçe artıyor. Bugün ise katliamın gölgesinde üçüncü cuma günü. Bölgede son durum ne? A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu detayları aktardı.
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