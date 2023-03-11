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Küçük Ahmet'in durumu nasıl? Asrın felaketinde annesini ve 5 kardeşini kaybetti

A Haber
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Giriş: 11.03.2023 19:43
Asrın felaketinde 11 yaşındaki Ahmet Kala, annesinin yanı sıra 5 kardeşini kaybetti. Suriyeli küçük çocuk enkaz altında kalan ailesi için enkaz başına geçip Kur-an'ı Kerim okumasıyla hafızalara kazınmıştı. Peki şimdi durumu nasıl? Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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