Krizleri çözen ülke Türkiye bir kez daha devrede! Etiyopya ile Somali heyeti Ankara’da buluşacak

Türkiye, Somali ile Etiyopya arasında "Somaliland" üzerinden çıkan krizin çözülmesi için devrede. Etiyopya ile Somali arasında yürütülen Ankara süreci kapsamında ikinci tur, bugün Ankara'da gerçekleşecek. İki ülke heyeti uzlaşı sağlamak adına bir kez daha bir araya gelecek.

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