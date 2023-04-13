13 Nisan 2023, Perşembe
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Krizin yeni adı: Bakanlık koltuğu! Seçim olmadan bakanlık kavgasına başladılar
Milletvekili aday listelerini dahi kavga-gürültüyle belirleyen 7'li koalisyonda bakanlık pazarlıkları devam ediyor. Bu pazarlık özellikle ekonomi alanında yaşanıyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yanı sıra CHP'li Selin Sayek Böke veİYİ Partili Bilge Yılmaz, ekonominin başına geçmek istiyor. Koalisyon ortakları arasında yaşananlar akıllara Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "kriz çıkar" sözünü getirdi. Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ulağlı A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.