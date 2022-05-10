10 Mayıs 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kredi müjdesi fırsatçıları harekete geçirdi! 1 saatte 200 bin TL zam yaptılar
Başkan Erdoğan'ın konut alımında düşük faizli kredi desteği açıklamasının hemen ardından fırsatçılar yine harekete geçti. Bir saat bile beklemeyen fırsatçılar internetteki satılık ev ilanı fiyatlarında yüz binlerce lira artış yaptı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu değerlendirdi.