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Kredi müjdesi fırsatçıları harekete geçirdi! 1 saatte 200 bin TL zam yaptılar

A Haber
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Giriş: 10.05.2022 12:24
Başkan Erdoğan'ın konut alımında düşük faizli kredi desteği açıklamasının hemen ardından fırsatçılar yine harekete geçti. Bir saat bile beklemeyen fırsatçılar internetteki satılık ev ilanı fiyatlarında yüz binlerce lira artış yaptı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu değerlendirdi.
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