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KÖSTEBEK GİBİ SAKLANIYOR! FETÖ’cü Mehmet Karabörk Almanya'da görüntülendi... MİT TIR'ları kumpasını adım adım planladı

A Haber
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Giriş: 30.11.2022 08:40
Son dakika haberi... FETÖ'nün Avrupa'da saklanan firari teröristleri tek tek görüntülenmeye devam ediyor. Bu kez adres yeniden Almanya. Örgütün azılı isimlerinden olan Mehmet Karabörk, FETÖ'cülerin yoğun olarak örgütlendiği ülkede görüntülendi. Kamufle olmak için bilindik isim değiştirme tatkiğini kullanan firari Karabörk, kendisini çevresine "Muhammed Bayram" olarak tanıtıyor. Adım adım takip edilen FETÖ'cünün Almanya'da köstebek gibi saklanarak bir hayat sürdüğü görüldü. Terörist Mehmet Karabörk, akşamları takıldığı o mekanda bahis oynarken kameraya yakalandı.
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Köstebek gibi saklanıyor
Köstebek gibi saklanıyor
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