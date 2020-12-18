Koronavirüs meslek hastalığı sayıldı! Sağlık çalışanlarının yakınlarına maaş bağlanacak

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat vermişti koronavirüs meslek hastalığı sayıldı. Korona tedavisi görürken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı veya vazife malulü hükümlerinden yararlanmalarına ilişkin genelge yayımladı. Genelgenin ayrıntılarını A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik canlı yayında aktardı.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedavisi görürken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı veya vazife malulü hükümlerinden yararlanmalarına ilişkin genelge yayımladı.

AİLELER EK ÖDEME VE İSTİHDAM HAKLARINDAN YARARLANABİLECEK

Yayımlanan genelge ile sağlık çalışanları vazife malülü sayılacak. Tanı konulan ve vefat eden sağlıkçı yakınlarına aylık bağlanacak. Aileleri ek ödeme ve istihdam gibi haklardan yararlanabilecek.

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile, çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı ortaya çıkan çalışma gücü kayıpları ile vefat hallerinde sağlık çalışanlarının, meslek hastalığı veya vazife malüllüğü kapsamındaki sosyal güvenlik haklarından yararlanabilecekleri açıklandı.

ÜNİVERSİTE VE ÖZEL HASTANELER DE GENELGE KAPSAMINDA

Genelge ile, koronavirüs nedeniyle meslek hastalığı veya vazife mallülüğünden, üniversite, ve özel dahil tüm sağlık kurumlarındaki çalışanlar yararlanabilecek.

216 SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında alınacak yeni önlemlerle ilgili bilgi vermişti. Bakan Koca, "1 milyon 100 binin üzerinde sağlık çalışanımız var. Pozitif olan vaka sayımız 120 bini geçti. Testi pozitif olup hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımız sayısı 216 oldu" demişti.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta başı yapılan kabine toplantısı sonrası, yaptığı açıklamada, "Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri, maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkana kavuşacaklardır. Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malülü/meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacak." diyerek sağlık çalışanlarına müjde vermişti.