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19.03.2020

Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar kalıyor? Saç ve sakala dikkat!

A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına konuk olan uzman isimler koronavirüse dair önemli açıklamalarda bulundu. Virüsün genel temayüllerine ve içeriğini anlatan uzmanlar vatandaşlara mümkün olduğu kadar izole olunması gerektiğini hatırlattı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu virüsün saçta ve sakalda uzun müddet kalabileceğini hatırlattı ve milyonlara önemli bir uyarıda bulundu.

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