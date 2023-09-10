10 Eylül 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Körfez ile ilişkiler nasıl seyredecek? G20 Liderler Zirvesi'nin son gününde kritik görüşmeler

Körfez ile ilişkiler nasıl seyredecek? G20 Liderler Zirvesi'nin son gününde kritik görüşmeler

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.09.2023 12:23
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi, ikinci ve son gününde. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ayrı ayrı bir araya geldi. A Haber Haber Koordinatörü Metin Algül ve A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Körfez ile ilişkiler nasıl seyredecek?
Körfez ile ilişkiler nasıl seyredecek?
A Haber Bakü’de
A Haber Bakü’de
Başkan Erdoğan Sisi ile görüştü
Başkan Erdoğan Sisi ile görüştü
A Haber ekibi Suriye’de çatışma bölgesinde
A Haber ekibi Suriye’de çatışma bölgesinde
CHP’li Tanrıkulu’na soruşturma
CHP'li Tanrıkulu'na soruşturma
Suudi Veliaht Prensi ile görüştü
Suudi Veliaht Prensi ile görüştü
Liderler Gandhi çelenk bıraktı
Liderler Gandhi çelenk bıraktı
G20 zirvesinde 2.gün
G20 zirvesinde 2.gün
Küresel enerji krizi
Küresel enerji krizi
G20 Zirvesinden yansıyan kulisler!
"G20 Zirvesi"nden yansıyan kulisler!
Sevinç’ten canlı yayında Eren Erdem’e ters köşe!
Sevinç'ten canlı yayında Eren Erdem'e ters köşe!
Kılıçdaroğlu’nun korumaları üyeyi tartakladı
Kılıçdaroğlu'nun korumaları üyeyi tartakladı
Daha Fazla Video Göster