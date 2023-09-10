Körfez ile ilişkiler nasıl seyredecek? G20 Liderler Zirvesi'nin son gününde kritik görüşmeler

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi, ikinci ve son gününde. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ayrı ayrı bir araya geldi. A Haber Haber Koordinatörü Metin Algül ve A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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