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Konya’da yaklaşık 2 metrelik buğday yetiştirildi! 180 santimlik buğday nasıl yetiştirilir?

A Haber
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Giriş: 03.07.2023 16:07
Güncelleme:03.07.2023 16:47
Konya’nın Doğan ilçesi Yazlıca Mahallesi’nde bulunan tarlada 180 santimetrelik buğday yetiştirildi. Bu nasıl oldu? 180 santimetrelik buğday nasıl yetiştirilir? A Haber muhabiri Ahmet Çelik’in konuğu olan çiftçi Harun Su merak edilenleri anlattı. Ahmet Çelik elindeki metre ile yaptığı ölçümde başakların boyunun 185 santimetreye ulaştığını gördü.
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