Konya’da yaklaşık 2 metrelik buğday yetiştirildi! 180 santimlik buğday nasıl yetiştirilir?

Konya’nın Doğan ilçesi Yazlıca Mahallesi’nde bulunan tarlada 180 santimetrelik buğday yetiştirildi. Bu nasıl oldu? 180 santimetrelik buğday nasıl yetiştirilir? A Haber muhabiri Ahmet Çelik’in konuğu olan çiftçi Harun Su merak edilenleri anlattı. Ahmet Çelik elindeki metre ile yaptığı ölçümde başakların boyunun 185 santimetreye ulaştığını gördü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN