20 Mayıs 2025, Salı
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Konserler siyaset sahnesine dönüştü
Müziğiyle birleştiren sahneler şimdi kutuplaştıran ve kamplaştıran alanlara dönüştü. Sertab Erener ve Hande Yener konser sırasında siyasi sloganlara sahne üzerinden destek verdi. O ünlülere merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan yanıt gecikmedi. Aslı Baykal, grubu, "zıplaya zıplaya ülke yönetilebileceğini düşünenler topluluğu" diyerek tiye aldı.