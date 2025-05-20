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Konserler siyaset sahnesine dönüştü

Konserler siyaset sahnesine dönüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.05.2025 09:25
Müziğiyle birleştiren sahneler şimdi kutuplaştıran ve kamplaştıran alanlara dönüştü. Sertab Erener ve Hande Yener konser sırasında siyasi sloganlara sahne üzerinden destek verdi. O ünlülere merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan yanıt gecikmedi. Aslı Baykal, grubu, "zıplaya zıplaya ülke yönetilebileceğini düşünenler topluluğu" diyerek tiye aldı.
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Konserler siyaset sahnesine dönüştü
Konserler siyaset sahnesine dönüştü
Konserler siyaset sahnesine dönüştü
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