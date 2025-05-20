Konserler siyaset sahnesine dönüştü

Müziğiyle birleştiren sahneler şimdi kutuplaştıran ve kamplaştıran alanlara dönüştü. Sertab Erener ve Hande Yener konser sırasında siyasi sloganlara sahne üzerinden destek verdi. O ünlülere merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan yanıt gecikmedi. Aslı Baykal, grubu, "zıplaya zıplaya ülke yönetilebileceğini düşünenler topluluğu" diyerek tiye aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN