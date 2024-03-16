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Kök hücresinin mucidi Henry Klassen Müslüman oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.03.2024 10:42
Kök hücre ilacının mucidi Dr. Henry Klassen, Müslüman oldu. Kelime-i Şehadet getirerek İslam’ı seçen Harvard Profesörü Henry Klassen, "Abdülhak" ismini aldı.
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