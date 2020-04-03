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03.04.2020

Koç Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'nu kovdu

Koronavirüsle mücadele kapsamında önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Koç Üniversitesi'nin 'Misafir Profesörlük' görevine son verdiğini açıkladı. A Haber başta olmak üzere birçok kanalda halkı bilinçlendirmek için açıklamalarda bulunan ve Başkan Erdoğan'a çalışmalarından dolayı teşekkür eden Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Koç Üniversitesi tarafından "izinsiz yayına çıkmak" gerekçesiyle işine son verildiğini duyurdu.

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