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Kobani olaylarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı...
Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olayları soruşturması kapsamında Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında iddianame hazırladı. Kobani iddianamesinde şüpheliler için devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma, 37 kez adam öldürme başta olmak üzere çeşitli suçlardan ceza istendi.