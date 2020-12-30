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Kobani olaylarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı...

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Giriş: 30.12.2020 19:55
Güncelleme:30.12.2020 19:56
Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olayları soruşturması kapsamında Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında iddianame hazırladı. Kobani iddianamesinde şüpheliler için devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma, 37 kez adam öldürme başta olmak üzere çeşitli suçlardan ceza istendi.
Kobani olaylarıyla ilgili yeni iddianame! 108 kişi...
Kobani olaylarıyla ilgili yeni iddianame! 108 kişi...
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