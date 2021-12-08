08 Aralık 2021, Çarşamba
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KKTC Din İşleri Başkanı A Haber’e konuştu: Saldırıyı şiddetle kınıyoruz
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Larnaka şehrinde bulunan Larnaka Büyük Camii kundaklanarak yakılmaya çalışıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, saldırıyı "Rum vandalizmi" şeklinde tanımladı. KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, o saldırının ardından A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar…