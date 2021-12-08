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KKTC Din İşleri Başkanı A Haber’e konuştu: Saldırıyı şiddetle kınıyoruz

A Haber
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Giriş: 08.12.2021 12:14
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Larnaka şehrinde bulunan Larnaka Büyük Camii kundaklanarak yakılmaya çalışıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, saldırıyı "Rum vandalizmi" şeklinde tanımladı. KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, o saldırının ardından A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar…
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