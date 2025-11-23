Doğum ve askerlik borçlanması 2026’da nasıl değişiyor? Yeni tutarlar belli oldu

Yeni yıl, doğum ve askerlik borçlanması için önemli bir kırılma noktası olacak. Doğum borçlanmasında yalnızca asgari ücret artışı devreye girecek; askerlik borçlanması ise hem asgari ücret zammından hem de oran artışından etkilenecek. Böylece iki borçlanma türü arasında belirgin bir mali fark oluşacak.