Viral Galeri Viral Liste Doğum ve askerlik borçlanması 2026’da nasıl değişiyor? Yeni tutarlar belli oldu

Doğum ve askerlik borçlanması 2026’da nasıl değişiyor? Yeni tutarlar belli oldu

Yeni yılda doğum ve askerlik borçlanması tutarları tamamen değişiyor. Doğum borçlanması yalnızca asgari ücret artışından etkilenirken, askerlik borçlanmasına ekstra oran artışı da eklenecek. Hem erken emeklilik planı yapan kadınları hem de erkekleri yakından ilgilendiren bu değişiklik, 1 Ocak itibarıyla borçlanma maliyetlerini nasıl etkileyecek? Kim, ne kadar daha fazla ödeyecek? Bu fark zamanında başvuruyla ne kadar azaltılabilir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.11.2025 10:16 Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 10:19
Yeni yıl, doğum ve askerlik borçlanması için önemli bir kırılma noktası olacak. Doğum borçlanmasında yalnızca asgari ücret artışı devreye girecek; askerlik borçlanması ise hem asgari ücret zammından hem de oran artışından etkilenecek. Böylece iki borçlanma türü arasında belirgin bir mali fark oluşacak.

ERKEN EMEKLİLİK İMKANI DEVAM EDİYOR

Mevzuata göre kadınlar, doğumdan sonraki iki yıla ait çalışılmayan süreleri borçlanarak prim günlerini tamamlayabiliyor. Bu hak en fazla üç doğum için geçerli. Fakat borçlanma yapılabilmesi için doğumların sigorta başlangıcından sonra gerçekleşmiş olması gerekiyor. Sadece staj sonrası doğumlarda ayrı bir istisna uygulanıyor.

Erkeklerde ise borçlanma süresi daha kısa tutulsa da bir avantaj öne çıkıyor: Askerliğin sigorta girişinden önce yapılmış olması durumu değiştirmiyor. Yani çalışma hayatına başlamadan tamamlanan askerlik de borçlanma kapsamına dahil.

BU YIL BAŞVURAN AVANTAJLI ÇIKIYOR

Şu anda her iki borçlanma türü için de hesaplama brüt asgari ücretin yüzde 32'si üzerinden yapılıyor. Bu orana göre 1 aylık borçlanma tutarı 8.321,76 lira seviyesinde. 31 Aralık'a kadar başvuru yapanlar için mevcut hesaplama geçerli olmaya devam edecek.

ASKERLİK BORÇLANMASINDA ORAN ARTIYOR

Meclis'teki düzenleme uyarınca 1 Ocak 2026'dan itibaren askerlik borçlanmasında oran yüzde 32'den yüzde 45'e yükselecek. Doğum borçlanmasında ise oran değişmeyecek. Yeni oranla, 1 aylık askerlik borçlanmasının maliyeti 11.702,48 liraya çıkacak. Bu hesapla erkekler, mevcut tutara göre her ay için 3.380,72 lira daha fazla ödemeyle karşılaşacak.

