Doğum ve askerlik borçlanması 2026’da nasıl değişiyor? Yeni tutarlar belli oldu
Yeni yılda doğum ve askerlik borçlanması tutarları tamamen değişiyor. Doğum borçlanması yalnızca asgari ücret artışından etkilenirken, askerlik borçlanmasına ekstra oran artışı da eklenecek. Hem erken emeklilik planı yapan kadınları hem de erkekleri yakından ilgilendiren bu değişiklik, 1 Ocak itibarıyla borçlanma maliyetlerini nasıl etkileyecek? Kim, ne kadar daha fazla ödeyecek? Bu fark zamanında başvuruyla ne kadar azaltılabilir?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.11.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 10:19