ALES 2025 süresi ve soru sayısı: ALES/3 saat kaçta, kaç dakika sürüyor?

ALES KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA? SINAV YAPISI

Tüm ALES oturumlarında olduğu gibi 2025-ALES/3 sınavında da adaylara toplam 100 soru yöneltilecek. Sayısal ve sözel testlerin her biri 50 sorudan oluşacak. Adayların bu sorular için kullanabileceği süre 150 dakika.

Engelli adaylardan ek süre verilmesi uygun görülenlere 30 dakika ilave süre tanınacak. ALES, herhangi bir alana özgü akademik bilgi ölçmekten ziyade, mantıksal akıl yürütme ve muhakeme becerisini değerlendirmeyi hedefleyen bir sınav olarak uygulanıyor.