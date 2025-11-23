Viral Galeri Viral Liste ALES 2025 süresi ve soru sayısı: ALES/3 saat kaçta, kaç dakika sürüyor?

2025 yılının son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) yaklaşırken, sınava girecek adayların gözü sınav süresi, saatleri ve uygulama detaylarına çevrildi. Yüksek lisans, doktora ve akademik kariyer hedefleri doğrultusunda ALES'e hazırlanan binlerce aday, ÖSYM'nin belirlediği sınav başlangıç-bitiş saatlerini, soru sayısını ve sınav merkezlerine son giriş zamanını dikkatle takip ediyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.11.2025 08:47
Türkiye'de lisansüstü eğitim hedefleyenler ile akademik kadrolara atanmak isteyenlerin yakından takip ettiği ALES, yılın üçüncü ve son sınavı olan 2025-ALES/3 ile yeniden gündemde. Sayısal ve sözel muhakeme becerilerini ölçen ve sonuçları beş yıl geçerli olan bu oturum, 23 Kasım 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. ALES 3'ün kaç dakika süreceği ve sınavın tam olarak hangi saatlerde uygulanacağı sınava hazırlanan binlerce kişi tarafından araştırılıyor.

ALES 3 NE ZAMAN YAPILACAK? BAŞLAMA VE BİTİŞ SAATLERİ

ÖSYM takvimine göre 2025 yılının son ALES oturumu, 23 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav 10.15'te başlayacak, toplam 150 dakikalık süre sonunda 12.45'te tamamlanacak.

Sınav günü bina girişleri saat 10.00'da kapatılacağı için adayların sınav merkezlerinde erken bulunmaları gerekiyor. Sınav sonuçları ise 12 Aralık'ta açıklanacak ve beş yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.

ALES KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA? SINAV YAPISI

Tüm ALES oturumlarında olduğu gibi 2025-ALES/3 sınavında da adaylara toplam 100 soru yöneltilecek. Sayısal ve sözel testlerin her biri 50 sorudan oluşacak. Adayların bu sorular için kullanabileceği süre 150 dakika.

Engelli adaylardan ek süre verilmesi uygun görülenlere 30 dakika ilave süre tanınacak. ALES, herhangi bir alana özgü akademik bilgi ölçmekten ziyade, mantıksal akıl yürütme ve muhakeme becerisini değerlendirmeyi hedefleyen bir sınav olarak uygulanıyor.

BAŞVURU SAYISI VE ÖSYM'DEN AÇIKLAMA

Sınava ilişkin değerlendirmede bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025-ALES/3 için toplam 163 bin 999 adayın başvuru yaptığını belirtti. Ersoy, lisans mezunları, mezun olabilecek durumdaki öğrenciler ve denklik belgesi alan yurt dışı mezunlarının sınava katılabildiğini vurguladı. Ayrıca 590 engelli adayın sınava gireceğini, gazi ve şehit yakınlarından 1238 kişinin sınav ücretinden muaf tutulduğunu açıkladı.

