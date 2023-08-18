KKTC - BM arasında yol gerilimi! KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'ndan A Haber'e özel açıklamalar

Birleşmiş Milletler Barış Gücü KKTC'de Pile-Yiğitler Yolu Projesini engellemek için projenin başlayacağı alana beton bloklar yerleştirdi. KKTC güvenlik güçleri ile BM askerleri arasında gerilim çıktı. KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu konuyla ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.