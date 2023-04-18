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Kızılelma testleri birer birer atlıyor! İniş takımları kapalı ilk uçuş tamam! İşte o görüntüler...

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Giriş: 18.04.2023 22:50
Baykar tarafından tamamen öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağının uçuş test kampanyası planlanan doğrultuda devam ediyor. Kampanya kapsamında yüksek hızlara çıkarak icra edilen Sistem Tanımlama Testi’nde Bayraktar KIZILELMA ilk kez iniş takımlarını gövde içine alarak yüksek hızlarda yaptığı manevra testlerini başarıyla tamamladı.
Kızılelma testleri birer birer atlıyor!
Kızılelma testleri birer birer atlıyor!
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