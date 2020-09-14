Kızılay aracına çapraz ateş! 1 personel şehit oldu

Suriye'de savaş mağduru sivillere yardım taşıyan Kızılay ekibinin bulunduğu araca, plakasız iki araçta yüzleri maskeli kişiler tarafından çapraz ateşle saldırı düzenlendi. Saldırıda bir Kızılay görevlisi şehit olurken, bir görevli ise yaralandı. A Haber'de Ajans Bugün'e konuk olan Abdullah Ağar, alçak saldırı hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte haberin detayları...