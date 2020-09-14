14 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kızılay aracına çapraz ateş! 1 personel şehit oldu

Kızılay aracına çapraz ateş! 1 personel şehit oldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.09.2020 12:12
Güncelleme:14.09.2020 12:20
Suriye'de savaş mağduru sivillere yardım taşıyan Kızılay ekibinin bulunduğu araca, plakasız iki araçta yüzleri maskeli kişiler tarafından çapraz ateşle saldırı düzenlendi. Saldırıda bir Kızılay görevlisi şehit olurken, bir görevli ise yaralandı. A Haber'de Ajans Bugün'e konuk olan Abdullah Ağar, alçak saldırı hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte haberin detayları...
Kızılay aracına çapraz ateş!
Kızılay aracına çapraz ateş!
Suriye'de Türk Kızılay aracına alçak saldırı!
Suriye'de Türk Kızılay aracına alçak saldırı!
Bakan Akar bizzat takip etti!
Bakan Akar bizzat takip etti!
Oruç Reis neden demirledi?
Oruç Reis neden demirledi?
Bakan Albayrak'tan sanayi üretim verileri açıklaması
Bakan Albayrak'tan sanayi üretim verileri açıklaması
İbrahim Kalın'dan Doğu Akdeniz mesajı
İbrahim Kalın'dan Doğu Akdeniz mesajı
Skandal muhtıraya tepki!
Skandal muhtıraya tepki!
Sömürgeci BATI'ya tokat gibi sözler!
Sömürgeci BATI'ya tokat gibi sözler!
A Haber'de Oruç Reis'in neden geri döndüğünü anlattı
A Haber'de Oruç Reis'in neden geri döndüğünü anlattı
Atina neden adaları silahlandırıyor? Terör ve Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu A Haber’de açıkladı
Atina neden adaları silahlandırıyor? Terör ve Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu A Haber’de açıkladı
MSB nefes kesen yeni görüntüleri paylaştı
MSB nefes kesen yeni görüntüleri paylaştı
13 Eylül Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı
13 Eylül Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı
Daha Fazla Video Göster