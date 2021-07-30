Kızıl Çam ormanları kül oluyor! A Haber’de tüm Türkiye mesaj: Ormanlarımıza sahip çıkalım

Marmaris’te dün başlayan yangın rüzgarında etkisiyle yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Dün bölgede alevlerle gönüllü olarak mücadele eden bir kişi hayatını kaybetti. Türkiye olarak içimiz yanarken A Haber bölgede son gelişmeleri anlık olarak aktarmaya devam ediyor. A Haber muhabiri Vural Efecik Dereözü ve Osmaniye mahallerindeki son durumu canlı yayında aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN