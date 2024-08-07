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Kıyamet senaryosu: Orta Doğu böyle yanacak! Yangın nasıl sönecek? Senaryo gerçek mi olacak?

Kıyamet senaryosu: Orta Doğu böyle yanacak! Yangın nasıl sönecek? Senaryo gerçek mi olacak?

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 07.08.2024 09:28
Orta Doğu'da korkulan senaryo gerçek mi olacak? Yaşanan bu gerilim topyekün bir savaşa evrilir mi? Bölgede "büyük savaş" yaşanırsa sonuçları hangi ülke için ne olur? A Haber Arka Plan programına konuk olan isimler dünyayı korkutan o haritayı analiz etti.
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