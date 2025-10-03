Kırşehir Kaman’a 2,7 milyar liralık karayolu yatırımı

03 Ekim 2025, Cuma

Giriş: 03.10.2025 15:09
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kaman Çevre Yolu ve Kaman Giriş Farklı Seviyeli Kavşağı, Kaman-Savcılı-Kırşehir Yolu'nun Savcılı-Kırşehir kesimi ile Kaman Şehir Geçişi projelerinin toplu açılış törenini yarın gerçekleştireceklerini açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Toplamda yaklaşık 2,7 milyar liralık yatırımla Kaman'ın ulaşım altyapısını güçlendirdik" dedi.
