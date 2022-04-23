Kimlik kartlarında yeni dönem: 81 ilde işlemler başladı | Kimlik yenileme randevusu nasıl alınır?

T.C. Kimlik Kartına E-imza Yükleme lasmanına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla birlikte, İnşallah, Allah nasip ederse, dünyanın en güvenlikli yerli ve milli pasaportu işlemleri üretilmeye başlandı. Eğer becerebilirsek, kimliklerimizde, aynı zamanda pasaportlarda da inşallah renkli resim kullanacağız" dedi. Kimlik kartı her Türk vatandaşına verilen kişiye özgü resmi kimlik belgesidir. Kanunen herkesin sahip olması gereken kimlik kartları yurt dışında da geçerli olabilmesi ve sorgulama işlemlerinin daha kolay olması için çipli hale geldi. Bu yüzden eski tip nüfus cüzdanını kullananların kimliklerini yenilemesi gerekiyor. Parmak izi başta olmak üzere biyometrik verilerin milli yazılımlarla güvence altına alınması amacıyla geliştirilen Ulusal Biyometrik Veri Yönetim Sistemi'nin kullanımı yaygınlaşıyor. Kimlik yenileme işlemleri için son tarih ne zaman? Yeni kimlik başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...