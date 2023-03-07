Kim kazandı, kim kaybetti? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Meral Akşener mi? A Haber'de değerlendirdiler: Güvensizlik ikilemi

72 saatlik adaylık pazarlığı otel toplantısıyla 18 dakikada bitti. 6'lı koalisyonun adayı pazarlıklar sonucu Kemal Kılıçdaroğlu. 72 saatlik krizin ardından koalisyondan kim güçlenerek çıktı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Meral Akşener mi? SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş, Siyaset Bilimci Doç. Dr. Cüneyt Akalın ve Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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