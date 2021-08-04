Kılıçdaroğlu'nun 'yanan alanlar turizme açılacak' iddiasına Başkan Erdoğan'dan tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen A Haber - ATV ortak yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun 'yanan alanlar turizme açılacak' iddiasını sert yanıt verdi. Başkan Erdoğan, "Bay Kemal'e benim vereceğim bir cümlelik cevap var. Benim Kültür ve Turizm Bakanıma vermiş olduğum böyle bir yetki yok. Eğer Kılıçdaroğlu dürüstse bunu ispat etmesi lazım" dedi.

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