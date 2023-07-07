Kılıçdaroğlu’nun koltuğunu kimler istiyor? İmamoğlu, Özel, Cihaner, Atıcı, Tekin…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna bir talipli daha çıktı. 2020'de de aday olan "Gelecek için biz" grubunun lideri, eski milletvekili İlhan Cihaner ''Ben de varım'' dedi. İmamoğlu cephesinde ise yeni gelişmeler var.

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