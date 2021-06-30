Kılıçdaroğlu'nun kirli planı A Haber canlı yayınında deşifre oldu: Halkı sokağa dökmek istiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) öncesi ortaya attığı iddiayla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz A Haber canlı yayınında çarpıcı tespitlerde bulundu. Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun 'Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi okuyabilecek' yalanının basit bir olay olmadığını, planlı bir provokasyon olduğunu ifade etti. Anlaşmanın mart ayında gerçekleştiğini hatırlatan Yılmaz, "Bu bir manipülasyondan öte toplumu karıştırma, milyonlarca insanı sokağa dökme girişimidir. Kılıçdaroğlu yaklaşık 10 milyon kişiyi dolaylı olarak etkileyen bu olayı sınavdan 1 gün önce gündeme getiriyor. Böyle yaparak ülkeyi karıştırmak istiyor. Kılıçdaroğlu, Türkiye için milli güvenlik sorunudur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı 'Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi okuyabilecek' yalanıyla ilgili A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz çarpıcı tespitlerde bulundu.

"KILIÇDAROĞLU HALKI SOKAĞA DÖKMEK İSTİYOR"

Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun bu yalanla dolaylı olarak 10 milyon kişiyi etkilemek istediğini ve halkı sokağa dökmek için planlı olarak bu yola başvurduğunu iddia etti. Yapılan anlaşmanın mart ayından gerçekleştiğini de ifade eden Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun bu anlaşmayı çarptırarak YKS'ye girecek öğrencileri ve ailelerini ayaklandırarak sokağa dökmek, toplumu karıştırmak istediğini söyledi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MİLLİ GÜVENLİK SORUNU: KILIÇDAROĞLU

"Türkiye'nin en büyük milli güvenlik sorunu Kılıçdaroğlu'dur" diyen Yılmaz, "Yapmış olduğu açıklamaların tarihlerine bakarsanız, hassas zamanlarda büyük yalanları hep ortaya atmıştır. ALLAH'tan adı yalancı çobana çıktığı için söyledikleri fazla itibar görmüyor." ifadelerini kullandı.