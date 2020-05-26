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Kılıçdaroğlu’nun bekletilme görüntüleri neden servis edildi? Uzman isimlerden A Haber’e özel değerlendirmeler

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Giriş: 26.05.2020 13:06
Güncelleme:26.05.2020 13:12
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir'e gitmek için yola çıkan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir şok yaşadı. Kılıçdaroğlu, vekiller ile Anıtkabir'e yürümek isterken birçok vekil yürüyüşe gelmedi. Kılıçdaroğlu dakikalarca beklerken, zaman zaman yanındaki isimlere sinirlenerek bir şeyler anlattı. O anlar saniye saniye kaydedildi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun bekletilme görüntülerini CHP ajansı servis etti. CHP'de o görüntüleri kim servis etti? Görüntüler servis edilerek ne amaçlanıyor, hedefleri ne? Muhalefette yeni güç savaşı mı başladı? Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca ve Sabah yazarı Mahmut Övür konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte tüm detaylar…
19 Mayısı unutan CHPli vekiller Kemal Kılıçdaroğlunu dakikalarca ayakta bekletti | Video 19 MAYIS'I UNUTAN CHP'Lİ VEKİLLER KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU DAKİKALARCA AYAKTA BEKLETTİ | VİDEO
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