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19 Mayıs'ı unutan CHP'li vekiller Kemal Kılıçdaroğlu'nu dakikalarca ayakta bekletti | Video

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Giriş: 20.05.2020 07:01
Güncelleme:20.05.2020 07:01
Anıtkabir'e yürümeyi planlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, partisinin milletvekilleri yarı yolda bıraktı. Milletvekillerini dakikalarca bekleyen Kılıçdaroğlu'nun zaman zaman sinirlenmesi dikkat çekti.Tuncay Özkan hemen telefonuna sarılarak CHP'li vekillerle irtibat kurmaya çalıştı.

CHP yönetimi,19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için saat 19:19'da Anıtkabir ziyareti planladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beraberindeki Tuncay Özkan ile birlikte Aslanlı Yol'da milletvekillerini beklemeye başladı.

KILIÇDAROĞLU SİNİRLENDİ, ÖZKAN HEMEN TELEFONA SARILDI!
Ancak vekiller 20 dakika boyunca ortalıkta görülmeyince Kılıçdaroğlu zaman, zaman sinirlendi. Yanındakilere sinirli bir şekilde ''nerede kaldı bunlar '' şeklinde soru soran Kılıçdaroğlu'nun tepkisi üzerine Tuncay Özkan telefonuna sarılarak vekillerle irtibat kurmaya çalıştı.

Koronavirüs nedeni ile CHP'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Anıtkabir ziyareti planlanmadı. Ancak, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, sabah saatlerinde Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk mozalesine çiçek bırakması, CHP'de hareketlilik yaşamasına neden oldu. 20 dakika sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gelen milletvekilleri ile Aslanlı Yol'da yürürken Levent Gök'e sert el işareti yaptığı kameralara yansıdı.

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