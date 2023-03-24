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Kılıçdaroğlu'ndan tarihi gaf: Cumhur İttifakı'nın liderleri olarak buradayız

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Giriş: 24.03.2023 18:35
Altılı koalisyon ve PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim çalışmaları kapsamında asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesine gitti. Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu ile birlikte basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu yine tarihi bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu açıklamasında "Cumhur İttifakı'nın liderleri olarak buradayız." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Kılıçdaroğlu’ndan tarihi gaf
Kılıçdaroğlu'ndan tarihi gaf
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