14 Ocak 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kılıçdaroğlu'ndan 'kriz' vaadi: Davutoğlu'nun CHP yandaşlarını kızdıran sözlerine arka çıktı: E doğru yanlış mı?

Kılıçdaroğlu'ndan 'kriz' vaadi: Davutoğlu'nun CHP yandaşlarını kızdıran sözlerine arka çıktı: E doğru yanlış mı?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.01.2023 23:06
Güncelleme:14.01.2023 23:07
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6'lı masanın belirleyeceği 'kukla adayın' kendilerinin sözünü dinlememesi durumunda bir kriz doğuracağını söylemişti. CHP yandaşı gazeteciler, Davutoğlu'nun oy oranını hedef alarak, "Yüzde 1'lik bir partinin genel başkanı gibi konuşmalı. Seçime girip nasıl bir sonuç alacağını bilmiyoruz." ifadelerini kullanmışlardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, CHP yandaşı medyaya ayar vererek, "Masayı dağıtmak için bir tezgah kuruluyor, biz bunların tamamının farkındayız." dedi. Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nun 'kriz' çıkışına da destek verip, "E doğru, yanlış mı? Kriz çıkar." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu’ndan ’kriz’ vaadi
Kılıçdaroğlu'ndan 'kriz' vaadi
Başkan Erdoğan’dan TikTok paylaşımı
Başkan Erdoğan'dan TikTok paylaşımı
Akşener’den Erdoğan övgü: Büyük adammış
Akşener'den Erdoğan övgü: "Büyük adammış"
Davutoğlu geri adım attı!
Davutoğlu geri adım attı!
Uslu dururlarsa onlarla işimiz olmaz
"Uslu dururlarsa onlarla işimiz olmaz"
Modern harp teknolojisi: İnsansız ordu!
Modern harp teknolojisi: İnsansız ordu!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
6’lı masanın kirli planını ifşa oldu
6'lı masanın kirli planını ifşa oldu
A Haber Pençe-Kilit operasyon bölgesinde!
A Haber Pençe-Kilit operasyon bölgesinde!
Türkiye’de başörtüsü yasağı süreci!
Türkiye’de başörtüsü yasağı süreci!
Gelişigüzel kullanılan vitaminlere dikkat
Gelişigüzel kullanılan vitaminlere dikkat
6’lı masaya başörtü resti!
6'lı masaya başörtü resti!
Daha Fazla Video Göster