14 Ocak 2023, Cumartesi
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Kılıçdaroğlu'ndan 'kriz' vaadi: Davutoğlu'nun CHP yandaşlarını kızdıran sözlerine arka çıktı: E doğru yanlış mı?
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6'lı masanın belirleyeceği 'kukla adayın' kendilerinin sözünü dinlememesi durumunda bir kriz doğuracağını söylemişti. CHP yandaşı gazeteciler, Davutoğlu'nun oy oranını hedef alarak, "Yüzde 1'lik bir partinin genel başkanı gibi konuşmalı. Seçime girip nasıl bir sonuç alacağını bilmiyoruz." ifadelerini kullanmışlardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, CHP yandaşı medyaya ayar vererek, "Masayı dağıtmak için bir tezgah kuruluyor, biz bunların tamamının farkındayız." dedi. Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'nun 'kriz' çıkışına da destek verip, "E doğru, yanlış mı? Kriz çıkar." ifadelerini kullandı.