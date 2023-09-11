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Kılıçdaroğlu'ndan 14-28 Mayıs hezimeti itirafı: Hepimiz hayal kırıklığına uğradık

A Haber
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Giriş: 11.09.2023 08:55
CHP'de seçim sonrası başlayan değişim tartışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gözler bir yandan da kurultay sürecinde. Bugün ilçe kongreleri tamamlanacak. Gazeteci Murat Yetkin'e konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aylar sonra seçim sonuçlarına dair itirafta bulunup "Hepimiz hayal kırıklığına uğradık" dedi. Öte yandan 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim gecesi yine manipülasyona kalkışıp "Öndeyiz" paylaşımında bulunarak algı operasyonuna girişmişti.
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