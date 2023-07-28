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Kılıçdaroğlu'na "artık bırak" mesajı! Kılıçdaroğlu'nun planı ne? İmamoğlu adaylığını ilan mı edecek?

A Haber
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Giriş: 28.07.2023 10:51
"CHP lideri değişmeli" sözleri kulisleri hareketlendirdi. CHP'de bölünme yaşanır mı, Kılıçdaroğlu çağrılara ne diyecek? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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