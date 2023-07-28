Kılıçdaroğlu'na "artık bırak" mesajı! Kılıçdaroğlu'nun planı ne? İmamoğlu adaylığını ilan mı edecek?

"CHP lideri değişmeli" sözleri kulisleri hareketlendirdi. CHP'de bölünme yaşanır mı, Kılıçdaroğlu çağrılara ne diyecek? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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