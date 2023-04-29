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Kılıçdaroğlu ve yedili koalisyon AK Parti'nin seçim reklamını kopyaladı!

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Giriş: 29.04.2023 01:34
Seçimlere artık sayılı günler kala partiler mitinglerin yanında reklam filmleriyle de ön plana çıkıyor. Özellikle AK Parti son dönemde yayınladığı reklam filmleriyle sosyal medyada beğeni toplarken bugün de yedili koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabından #HaydiTürkiye isimli reklamlar paylaşıldı. Görüntülerde koalisyon ortaklarıyla birlikte Kılıçdaroğlu "Haydi Türkiye" ifadelerini kullandı. Ancak çok geçmeden bu reklamın AK Parti'nin geçmiş dönemdeki reklamlarından kopyalandığı ortaya çıktı. AK Parti 10 gün önce “Haydi” diye rap şarkısı yaparken 2011’de de AK Parti’nin seçim şarkısında “Haydi Bi Daha” ifadelerine yer verilmişti. İşte detaylar... .
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