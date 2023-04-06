Kılıçdaroğlu sonunda ağzındaki baklayı çıkardı! Meğer "temiz para" diye diline doladığı kaynak uyuşturucu baronlarının parasıymış

7'li masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün katıldığı bir televizyon yayınında seçilmesi halinde Türk ekonomisini ayağa kaldırma planından bahsetti. CHP lideri, geçmişte de dile getirdiği "temiz para" söyleminin ne anlama geldiğini dün akşam Türkiye'ye itiraf etti. Ülkeye 300 milyar dolar temiz para getireceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Dışarıdan yatırımcıyı mı kastediyorsunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu sonunda ağzındaki baklayı çıkardı. Yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ülkeye getireceği 300 milyar dolar temiz paranın uyuşturucu baronlarının parası olduğunu itiraf etti. Ayrıca muhafazakar seçmenden oy devşirmek için onların hayatını kendince taklit etmeye çalışan Kılıçdaroğlu, dün yine peygamberimizin bir hadisi üzerinden büyük skandala daha imza attı.

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