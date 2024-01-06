Kılıçdaroğlu- İmamoğlu gerilimi sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday tanıtım toplantısına katılmayan CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının olduğu gün Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile görüştüğü ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu görüşmeye ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşırken, İmamoğlu ile ilgili herhangi bir paylaşım yapmayıp, başarı dileğinde bulunmaması dikkat çekti.