06 Ocak 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kılıçdaroğlu- İmamoğlu gerilimi sürüyor

Kılıçdaroğlu- İmamoğlu gerilimi sürüyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.01.2024 15:38
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday tanıtım toplantısına katılmayan CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının olduğu gün Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile görüştüğü ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu görüşmeye ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşırken, İmamoğlu ile ilgili herhangi bir paylaşım yapmayıp, başarı dileğinde bulunmaması dikkat çekti.
’’Gazze’de derhal ateşkes ilan edilmeli’’
''Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmeli''
TİKA Türkiye’nin dostluk elinin dünyaya ulaştırdı
TİKA Türkiye’nin dostluk elinin dünyaya ulaştırdı
Marmara ve Ege’de fırtına uyarısı!
Marmara ve Ege'de fırtına uyarısı!
Gazze’ye insani yardım adı altında sinsi plan!
Gazze’ye insani yardım adı altında sinsi plan!
Gazeteciler için yeşil pasaport teklifi!
Gazeteciler için yeşil pasaport teklifi!
İzmir ve Malatya’da peş peşe deprem!
İzmir ve Malatya'da peş peşe deprem!
Sarıkamış şehitlerini anma törenleri!
Sarıkamış şehitlerini anma törenleri!
Başkanı Erdoğan Blinken’i kabul etti
Başkanı Erdoğan Blinken'i kabul etti
Kılıçdaroğlu- İmamoğlu gerilimi sürüyor
Kılıçdaroğlu- İmamoğlu gerilimi sürüyor
Akşener’den Özgür Özel’e tepki
Akşener'den Özgür Özel'e tepki
Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
İstanbul adayı kim olacak? Seçim stratejisi ne?
İstanbul adayı kim olacak? Seçim stratejisi ne?
Daha Fazla Video Göster