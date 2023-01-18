Kılıçdaroğlu gaflara doymuyor: Gaziantep'e 'Kahramanmaraş' dedi! Kendisini düzeltenlere gülümsemekle yetindi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te katıldığı etkinlikte, "Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum" diyerek yeni bir gafa daha imza attı. Kendisini düzeltenlere gülümsemekle yetinen CHP lideri, geçtiğimiz dönemde de Şanlıurfa'nın Türkiye'deki fındığın yüzde 42'sini ürettiğini dile getirmişti.