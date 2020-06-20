Kılıçdardoğlu’nun “Siyaset yeniden yapılandırılacak” sözleri ne anlama geliyor? Uzman isimlerden A Haber’e özel açıklamalar

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türk siyasetinde önümüzdeki günlerde yeniden yapılandırma olacak.” ifadelerini kullandı. Peki Kemal Kılıçdaroğlu bu ifadeleriyle ne demek istedi? Türk siyasetinde dizayn hamlesi mi yapılıyor? Kimler neden siyaseti dizayn etmeye çalışıyor? Bu soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına bağlanan uzman isimler verdi.

Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç, "Her insanın iyi olduğu noktalar vardır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun vergi konusunda iyi olduğunu söylerler ama Kemal Kılıçdaroğlu en iyi kasetle gelmesini biliyor. Kasetle siyasetin nasıl yapıldığını arka planda nasıl tezgahlar kurulduğunu gösteren bir örnekle geldiği için bütün olayları da bu perspektiften değerlendiriyor. Bunu da 2010 yılında beri birçok olayda gösterdi." ifadelerini kullandı.

"MİLLET İTTİFAKI'NDAKİ DAĞILMAYI VE YIKILMAYI GÖRECEK"

Bülent Erandaç, "Yeni dönemde de muhtemel siyasi gelişmeleri sağlamak için umduklarını bulamıyorlar ve bekledikleri gerçekleşmiyor. İçeride ve dışarıda başarılı bir hükümeti başka olaylarla arkadan nasıl sarsarız onun uzmanlığını gösteriyor. HDP-CHP aşkı İYİ Parti ve Saadet'i CHP'den soğuttu ve beraberlik büyük tepkilere yol açıyor. Kendisinde bir takım olaylar yaşanacak. Kendi cenahında Millet İttifakı'ndaki dağılmayı ve yıkılmayı görecek." dedi.

"CHP'DE SIKIŞMIŞLIK VAR"

Siyaset bilimci Dr. Enes Bayraklı, "Aslında şöyle bir durum var. Bir sıkışmışlık söz konusu CHP içerisinde. Korona sürecinde ciddi bir beklentileri vardı. Ülkenin ciddi ekonomik sıkıntıya gireceği ve yönetilemeyeceği daha sonrasında da bir erken seçim olacağı yönünde beklentileri vardı hatta bunu dillendirdiler bile. Fakat şuan ki görüntüye bakıldığında bu süreci Türkiye, dünyada en iyi yöneten ülkelerden biri oldu. Dolayısıyla bir erken seçim beklenmiyor aksine Türkiye'nin korona krizinden çok hızlı çıkacak ülkelerden birisi olduğu tüm dünya tarafından söyleniyor." şeklinde konuştu.

"CHP'NİN HASTALIĞI NÜKSETTİ"

Dr. Enes Bayraklı, "Biz şoklara ve krizlere dayanıklı bir ülkeyiz. Buradan da hızlı bir şekilde çıkacağız. Bunun neticesinde CHP'nin eski hastalıkları ortaya çıktı. Siyasetin demokratik yollar dışında dizayn edilmesi ve iktidarın değiştirilmesi beklentisi. Bu da nedir? Sokak hareketleri olabilir. Dışarıdan ekonomiye yönelik müdahaleler olabilir. Ortada bir seçim de yoksa 'Yeniden dizayn edilecek.' demek neye dayanarak CHP liderinin bunu söylediğini tahmin etmek güç ama böyle bir hastalığı var CHP'nin." dedi.

"CHP KAMUOYU DESTEĞİ ALARAK İLERLEYEMİYOR"

Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da CHP'nin bugünlerde yaşamış olduğu gerilim özelikle AK Parti'nin iyi yönetim göstermesinden kaynaklanıyor. Koronavirüs sürecinde Sağlık Bakanlığı çok başarı oldu. Sağlık Bakanlığı yüzde 75, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yüzde 80 destek aldı. Toplu olarak bakıldığında "Hükümet bu süreci başarılı yöneltti mi?" sorusuna cevap yüzde 62 civarında. CHP yerel seçimlerde elde ettiği 'zımmi' başarıyı onları iktidara taşıyacağını düşündü ancak. CHP'nin yüzde 22 ile 27 arasına sıkıştığı bir durum var. Son yapılan araştırmalarda yüzde 24'lere geriledi CHP ve kamuoyu desteği alarak ilerleyemiyor." ifadelerini kullandı.

"CHP İLE HDP BAŞ BAŞA KALACAK"

İhsan Aktaş, "Kemal Kılıçdaroğlu dizayn sözleriyle geride olan problemleri örtmeye çalışıyor. İttifak içerisinde İYİ Parti'nin pozisyonu çok huzursuz durumda. Öyle zannediyorum ki ilerdeki dönemde CHP ile HDP baş başa kalacak. İYİ Parti kendini biraz daha merkeze çekecek." diye konuştu.