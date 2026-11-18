Saç dökülmesine karşı deneysel tarak! Yüzde 97,85 başarı

Çinli bilim insanları, saç dökülmesine karşı elektrik uyarımı ve ilaç aktarımını bir araya getiren biyoelektronik bir tarak geliştirdi. Detangle adı verilen cihaz, fareler üzerinde yapılan deneylerde 28 gün sonunda yüzde 97,85 saç kaplama oranına ulaştı. Araştırmacılar, teknolojinin saç köklerine ilaç aktarımını derinleştirdiğini belirtirken, yöntemin insanlarda işe yarayıp yaramayacağı henüz bilinmiyor.