CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 'Gezi Parkı' terörüne bir kez daha sahip çıktı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Gezi Parkı terörüne bir kez daha sahip çıktı. Gezi Parkı olaylarının 7. yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, terörist kalkışmaya övgüler dizen Kılıçdaroğlu, anayasal düzeni ve iktidarı devirmeyi amaçlayan dış destekli Gezi olaylarının arkasında olduğunu tekrarladı. Kılıçdaroğlu'nun Nazım Hikmet'in dizeleriyle seslendiği videoyu, Zülfü Livaneli'nin şarkıları eşliğinde, "Mesele esir düşmekte değil, teslim olmamakta bütün mesele! #Gezi7Yaşında" notuyla paylaştı.
Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yapısına darbe indirmek için planlanan ve uygulamaya konulan Gezi Parkı terörüne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha kol kanat gerdi.
Gezi Parkı terörünün 7. yılı münasebetiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, teröre desteğini göstermekte beis görmedi.
Kılıçdaroğlu'nun Nazım Hikmet'in dizeleriyle seslendiği videoyu, Zülfü Livaneli'nin şarkıları eşliğinde, "Mesele esir düşmekte değil, teslim olmamakta bütün mesele! #Gezi7Yaşında" notuyla paylaştı.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İçişleri Bakanlığı açıkladı: 428 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı
- Bakan Koca acı haberi duyurdu
- Son dakika haberi... Hrant Dink Vakfı’nı tehdit eden şüpheli tutuklandı
- AK Parti başlattı İmamoğlu üstlendi
- 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan seyahat kısıtlamaları sona erdi
- Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
- Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme
- Bakan Soylu'dan terör operasyonları hakkında açıklama
- Bursa'da 1 polis şehit oldu
- Yunanlar Osmanlı camisine saldırdı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 2 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Kiraz Biber Turşusu dikkat çekiyor! İşte BİM aktüel kataloğu...
- 1000 TL yardım başvuru sonuçları sorgulama: e-Devlet 3. faz pandemi nakdi yardım parası nasıl alınır?
- Türkiye normalleşme planı: 1 Haziran'da kalkan yasaklar hangileri? Pazartesi günü nereler açılacak?
- Ustalar dağılmış Mercedes'i öyle bir hale getirdi ki! Hayran kaldılar...
- Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in küçük kardeşi son haliyle şaşırttı
- Vakıfbank kredi başvuru sonuçları sorgulama: 2020 Vakıfbank 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?
- SpaceX insanlı uçuş canlı nasıl izlenir? SpaceX Crew Dragon ne zaman, saat kaçta fırlatılacak?
- Son dakika: Düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Açılış tarihi...
- Son dakika: İlk uçuşlar hangi illere yapılacak? THY ve Pegasus iç hat uçuşlar ne zaman başlayacak?
- Kronik hastalar ne zaman işe başlayacak? Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalıklar nelerdir?
- YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? YKS'ye kaç gün kaldı?
- Son dakika: Adana'da korkutan deprem! 30 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi