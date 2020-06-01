CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 'Gezi Parkı' terörüne bir kez daha sahip çıktı

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yapısına darbe indirmek için planlanan ve uygulamaya konulan Gezi Parkı terörüne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha kol kanat gerdi.

Gezi Parkı terörünün 7. yılı münasebetiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, teröre desteğini göstermekte beis görmedi.

Kılıçdaroğlu'nun Nazım Hikmet'in dizeleriyle seslendiği videoyu, Zülfü Livaneli'nin şarkıları eşliğinde, "Mesele esir düşmekte değil, teslim olmamakta bütün mesele! #Gezi7Yaşında" notuyla paylaştı.