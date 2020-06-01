01 Haziran 2020, Pazartesi
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 'Gezi Parkı' terörüne bir kez daha sahip çıktı

Genel Başkanı Kemal , sosyal medyadan yaptığı paylaşımla terörüne bir kez daha sahip çıktı. Gezi Parkı olaylarının 7. yıldönümü nedeniyle hesabından yaptığı videolu paylaşımda, terörist kalkışmaya övgüler dizen Kılıçdaroğlu, anayasal düzeni ve iktidarı devirmeyi amaçlayan dış destekli Gezi olaylarının arkasında olduğunu tekrarladı. Kılıçdaroğlu'nun 'in dizeleriyle seslendiği videoyu, 'nin şarkıları eşliğinde, "Mesele esir düşmekte değil, teslim olmamakta bütün mesele! #Gezi7Yaşında" notuyla paylaştı.

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Giriş Tarihi: 01.06.2020
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CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU 'GEZİ PARKI' TERÖRÜNE BİR KEZ DAHA SAHİP ÇIKTI

'nin ekonomik ve sosyal yapısına darbe indirmek için planlanan ve uygulamaya konulan terörüne Genel Başkanı Kemal bir kez daha kol kanat gerdi.

Gezi Parkı terörünün 7. yılı münasebetiyle hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, teröre desteğini göstermekte beis görmedi.

Kılıçdaroğlu'nun 'in dizeleriyle seslendiği videoyu, 'nin şarkıları eşliğinde, "Mesele esir düşmekte değil, teslim olmamakta bütün mesele! #Gezi7Yaşında" notuyla paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gezi terörüne sahip çıktı |Video CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU GEZİ TERÖRÜNE SAHİP ÇIKTI |VİDEO

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